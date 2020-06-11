Владельцы «Озон Фармацевтика» выставили бизнес на продажу

Владельцы компании «Озон Фармацевтика» выставили свой бизнес на продажу. Собеседники издания отметили, что причиной могла стать нерентабельность производства препаратов низкого ценового сегмента, которые составляют 80% продукции, выпускаемой компанией.

Владельцы «Озон Фармацевтика» решили продать бизнес, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В распоряжении издания оказалась презентация фармацевтической компании.

Как уточняет издание, название компании в документе не указано, но подробно описаны ее характеристики. Согласно презентации, она основана в 2001 году и сегодня включает в себя две производственные площадки в западной части России, одна из которых начала работу в 2003 году, а вторая – в 2017 году. Портфель компании включает 374 регистрационных удостоверения. Объем производства составляет 342 млн упаковок твердых форм, 20 млн мягких форм, а также 63 млн ампул.

В документе также указано, что компания выпускает дженерики, 78% которых поставляется в розницу, а оставшаяся часть реализуется на госпитальных закупках и по программе дополнительного лекарственного обеспечения. Валовая выручка компании в 2019 году составила 16,3 млрд руб., пишет газета.

Как сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к презентации, речь идет именно об «Озон Фармацевтика». Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценивает стоимость компании в 7–10 млрд руб., пишет издание. По словам Беспалова, несмотря на то, что производственные площадки этой компании имеют качественное оборудование, у потенциального покупателя могут возникнуть проблемы с развитием портфеля лекарств, так как он в основном состоит из низкорентабельных дженериков.

«Коммерсантъ» со ссылкой на совладельца «Озон Фармацевтика» Виталия Алейникова указывает, что около 80% препаратов, которые производит компания, входят в Перечень ЖНВЛП. Беспалов отметил, что такое направление производства имеет сомнительные перспективы, учитывая текущую негативную макроэкономическую обстановку и регуляторные ограничения.

Российские фармацевтические компании ранее указывали на нерентабельность производства лекарств из Перечня ЖНВЛП, так как цены на них регулируются государством. В апреле Национальная ассоциация фармацевтических производителей «АПФ», членом которой является «Озон Фармацевтика», направила соответствующее письмо члену Комитета Госдумы по охране здоровья Александру Петрову. В нем сообщалось, что российские производители могут отказаться от выпуска препаратов из Перечня ЖНВЛП, так как на фоне роста цен на сырье и снижения курса рубля реальная себестоимость препарата становится значительно выше отпускной цены.

Маргарита Грошева

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