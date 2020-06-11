Abbvie и Genmab заключили соглашение о разработке противоопухолевых препаратов

AbbVie готова заплатить крупную сумму за право доступа к разработкам небольшой компании из Дании. По условиям соглашения компании будут работать над тремя экспериментальными препаратами.
Американская компания Abbvie («ЭббВи») объявила о заключении партнерского соглашения о разработке и маркетинге противоопухолевых лекарственных препаратов с датской Genmab («Дженмаб»), сообщает Reuters. AbbVie принимает меры по расширению портфеля препаратов для борьбы с онкозаболеваниями.
По условиям соглашения AbbVie осуществит единовременный платеж в размере 750 млн долл. Эти средства будут направлены на разработку и коммерциализацию трех экспериментальных противоопухолевых препаратов на основе моноклональных антител датской компании. Один из препаратов – epcoritamab – проходит II стадию клинических исследований для лечения гемобластоза.
Genmab также может получить до 3,15 млрд долл. в качестве дополнительных платежей.
По мнению аналитика RBC Capital Markets Кеннена МакКея, соглашение позволит Genmab не только ускорить клинические исследования своих препаратов-кандидатов, но и приступить к созданию коммерческой инфраструктуры.
AbbVie разрабатывает лекарственные препараты для лечения более чем 20 форм рака. За последние время некоторые разработки потерпели неудачу.
В августе компания прекратила разработку экспериментального препарата Rova-T (rovalpituzumab tesirine). Причиной стали неудачные клинические исследования при лечении рака легкого. AbbVie приобрела права на Rova-T в результате сделки по поглощению компании Stemcentrx («Стемсентркс») в 2016 году за общую сумму 5,8 млрд долл.
Американская компания планирует применять совместно разработанные препараты в комбинации со своими конъюгатами моноклональных антител.
После объявления о соглашении акции Genmab на Копенгагенской фондовой бирже выросли на 4,8%.
Илья Дугин
pharmvestnik