Abbvie и Genmab заключили соглашение о разработке противоопухолевых препаратов

AbbVie готова заплатить крупную сумму за право доступа к разработкам небольшой компании из Дании. По условиям соглашения компании будут работать над тремя экспериментальными препаратами.

Американская компания Abbvie («ЭббВи») объявила о заключении партнерского соглашения о разработке и маркетинге противоопухолевых лекарственных препаратов с датской Genmab («Дженмаб»), сообщает Reuters. AbbVie принимает меры по расширению портфеля препаратов для борьбы с онкозаболеваниями.

По условиям соглашения AbbVie осуществит единовременный платеж в размере 750 млн долл. Эти средства будут направлены на разработку и коммерциализацию трех экспериментальных противоопухолевых препаратов на основе моноклональных антител датской компании. Один из препаратов – epcoritamab – проходит II стадию клинических исследований для лечения гемобластоза.

Genmab также может получить до 3,15 млрд долл. в качестве дополнительных платежей.

По мнению аналитика RBC Capital Markets Кеннена МакКея, соглашение позволит Genmab не только ускорить клинические исследования своих препаратов-кандидатов, но и приступить к созданию коммерческой инфраструктуры.

AbbVie разрабатывает лекарственные препараты для лечения более чем 20 форм рака. За последние время некоторые разработки потерпели неудачу.

В августе компания прекратила разработку экспериментального препарата Rova-T (rovalpituzumab tesirine). Причиной стали неудачные клинические исследования при лечении рака легкого. AbbVie приобрела права на Rova-T в результате сделки по поглощению компании Stemcentrx («Стемсентркс») в 2016 году за общую сумму 5,8 млрд долл.

Американская компания планирует применять совместно разработанные препараты в комбинации со своими конъюгатами моноклональных антител.

После объявления о соглашении акции Genmab на Копенгагенской фондовой бирже выросли на 4,8%.

Илья Дугин

pharmvestnik