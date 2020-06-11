Эксперты выступили против сокращения этапов испытаний вакцины против COVID-19

Один из разработчиков российской вакцины для профилактики COVID-19 уже сообщил о готовности начать клинические испытания препарата в июне. Ожидается, что готовая вакцина появится до конца этого года. Эксперты же считают, что не стоит сокращать этапы исследований препаратов, чтобы избежать рисков для потребителей.

В настоящий момент во всем мире ведется работа по созданию вакцины для профилактики COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что российская вакцина может появиться уже в июле. Однако эксперты считают, что не следует выпускать препарат в такие короткие сроки, так как сокращение этапов исследований может сказаться на эффективности и безопасности вакцины.

Главный инфекционист ФМБА России, зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров, в частности, отметил, что даже при сокращении этапов клинических испытаний вакцин должен быть сохранен этап их исследований на беременных животных, так как таким образом проверяется их тератогенность — способность вызывать морфологические аномалии и пороки развития плода.

В России разрабатывается более 10 вакцин-кандидатов. Об окончании доклинических исследований и готовности испытывать препарат на людях сообщили только НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и Министерство обороны, которые разрабатывают вакцину совместно. Еще 8 препаратов находятся на этапе доклинических исследований.

Полный список разрабатываемых в России вакцин-кандидатов и информация об этапах их разработки размещены в материале «ФВ» № 18—19 от 9 июня 2020 года «Лекарство не хуже болезни».

Маргарита Грошева

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