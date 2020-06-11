Зарплаты на фармрынке в 2020 году вырастут в среднем на 6%

Как показали результаты опроса, 51% игроков фармрынка уже провели индексацию зарплат, 14% сделают это согласно своему внутреннему плану. Еще 14% планируют пересмотреть вознаграждения сотрудников до конца года и 17% не будут этого делать в этом году вовсе.

Среди компаний, уже повысивших зарплаты сотрудникам, больше международных игроков.

«Решение о ежегодном повышении зарплат диктуется, как правило, экономической ситуацией в стране и в самой компании, — поясняет руководитель практики «Медицина и фармация» компании Ancor Елена Кара. — Международные компании следуют внутренней корпоративной политике: решение о пересмотре принимается на глобальном уровне. Это довольно частая практика».

В международных компаниях в первую очередь пересматриваются зарплаты линейного персонала в продвижении (73%), управленческого персонала в продвижении (70%), маркетинга (66%).

В российских компаниях прибавку скорее получат линейные сотрудники отдела продвижения (33%), сотрудники маркетинга (28%), а потом уже — управленческие кадры в продвижении, медицинский отдел и производство (по 17%).

«Как показывает исследование, в среднем зарплаты вырастут на 6%, — отмечает Кара. — При этом 49% пересматривают заработную плату на уровне не более 5%. Решения о более значительном увеличении будут приниматься в индивидуальном порядке».

По данным опроса, 79% фармкомпаний продолжают вести наем персонала, а 71% не планируют увольнять сотрудников. Большинство компаний — и российских, и зарубежных — могут себе позволить делать предложения о работе с точной датой.

Несмотря на то что формально отрасль не относится к пострадавшим от кризиса, игроки фармрынка внимательно наблюдают за экономической ситуацией и корректируют свои HR-стратегии.

«Как бы хорошо сейчас ни шли дела в отрасли, нет смысла отрицать сложность ситуации на рынке, — говорит представитель Ancor. — Сотрудники отрасли привыкли к регулярным пересмотрам зарплат, но стоит ли это делать в кризис, и если да, то в каких объемах, вопрос открытый. Игроки внимательно наблюдают друг за другом, чтобы вовремя среагировать на изменения на кадровом рынке и не нарушить существующее равновесие».

Исследование Ancor проведено в мае 2020 года. В опросе приняли участие 148 компаний — лидеров фармацевтической отрасли.

Наталья Маскина

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