В США началось расследование о картельном сговоре в отношении 26 фармкомпаний

Правоохранительные органы заподозрили более 25 компаний в ценовом сговоре. По их мнению, они принимали участие в фиксировании цен на дженерики, лишая пациентов необходимых недорогих лекарств.

Прокуроры 46 американских штатов, округа Колумбия и четырех территорий выдвинули обвинения против ряда фармацевтических компаний, в т.ч. Sandoz («Сандоз»), входящей в группу Novartis («Новартис»), Actavis («Актавис»), являющейся подразделением Teva («Тева»), Mylan («Майлан») и Pfizer («Пфайзер»), сообщает Reuters. Они обвиняются в картельном сговоре с целью недопущения конкуренции и завышения цен на более чем 80 наименований дженериков в 2009–2016 годах. В расследовании фигурируют такие препараты, как средство для лечения глаукомы «Ксалатан», препарат для лечения акне «Дифферин», противогрибковое средство Lotrimin AF Cream, препарат для лечения синдрома дефицита внимания Ritalin и др.

Всего обвинения коснулись 26 компаний.

Фигурантами дела также стали 10 топ-менеджеров, в основном директора по продажам и маркетингу.

Как отметил представитель Novartis Эрик Альхофф, в отношении компании речь идет о претензиях Минюста США, урегулированных в марте. Сумма урегулирования составила 195 млн долл. Компания обвинялась в фиксировании цен на дженерики в США в период с 2013-го по 2015 год.

По словам представителя Pfizer Сэлли Битти, компания не видит в своих действиях нарушения закона. Такого же мнения придерживается и представитель Mylan Лорен Каштан. Она заявила, что внутреннее расследование не выявило фиксирования цен.

По словам генерального прокурора штата Коннектикут Уильяма Тонга, компании обменивались телефонными звонками, сообщениями по электронной почте, устраивали вечеринки для согласований действий по фиксированию цен на дженерики и недопущению конкуренции. При этом они принимали меры предосторожности, чтобы избежать ответственности.

Илья Дугин

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