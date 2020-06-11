Минздрав отменил регистрацию препарата интерферона компании Тева

Минздрав сообщил об отмене государственной регистрации противовирусного препарата интерферон альфа-2b компании «Тева». Информация об этом размещена в Госреестре лекарственных средств.

Четыре регуляторных решения вынесены Минздравом в период с 1 по 10 июня. Из обращения отозван интерферон альфа-2b компании «Тева». С торговым названием «Реальдирон» он находился на рынке РФ с 2008 года.

Инъекционная форма интерферона альфа-2b применяется для лечения вирусных инфекций: острого и хронического гепатита В, гепатита С, клещевого энцефалита, а также онкологических заболеваний. Препарат отозван на основании заявления компании «Тева»:

«Реальдирон», регистрационное удостоверение N012808/01 от 21.01.2008г.

«Реальдирон», регистрационное удостоверение ЛСР-001492/08 от 14.03.2008г.

Ранее Минздрав отозвал из обращения и исключил из Госреестра препарат:

«Дексаметазон», глазные капли, регистрационное удостоверение: П N014218/01 от 10.09.2008г.

Решение принято на основании заявления держателя регистрационного удостоверения АО «Акрихин».

В указанные сроки возобновлено применение таблеток «Амоксициллин+Клавулановая кислота» компании «Ауробиндо Фарма Лтд». Решение вступило в силу 27 мая. Обращение препарата приостановлено со 2 апреля на основании письма Росздравнадзора.

«Амоксициллин+Клавулановая кислота», регистрационное удостоверение ЛП-001372 от 20.12.2011г.

Елена Воронина

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