«Р-Фарм» получил разрешение на ввоз 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ из КНР

Росздравнадзор выдал АО «Р-Фарм» временную регистрацию на портативный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с постоянным положительным давлением RESmart GII BPAP System Y-30Т производства китайской BMC Medical Co. Как следует из документа, компания до 1 января 2021 года сможет ввести из-за рубежа более 2,5 тысячи аппаратов. Стоимость одного медизделия на розничном рынке в России колеблется в районе 140-200 тысяч рублей. Росздравнадзор выдал АО «Р-Фарм» временную регистрацию на портативный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с постоянным положительным давлением RESmart GII BPAP System Y-30Т производства китайской BMC Medical Co. Как следует из документа, компания до 1 января 2021 года сможет ввести из-за рубежа более 2,5 тысячи аппаратов. Стоимость одного медизделия на розничном рынке в России колеблется в районе 140-200 тысяч рублей.

Портативный аппарата ИВЛ обеспечивает поддержку собственного дыхания и может использоваться для неинвазивной вентиляции легких в домашних и амбулаторных условиях. Суммарно «Р-Фарм» намерен ввезти 2 521 аппарат, их серийные номера перечислены в разрешении Росздравнадзора. Стоимость одного медизделия в рознице в России по состоянию на июнь 2020 года колеблется от 140 до 220 тысяч рублей.

В начале апреля 2020 года Правительство РФ упростило регистрацию медизделий, разрешив Росздравназдзору выдавать регудостоверения в заявительном порядке в течение трех рабочих дней. Под упрощенную процедуру регистрации попали аппараты ИВЛ, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, термометры, а также различные тест-системы на SARS-Cov-2, включая диагностические системы на антитела к коронавирусу нового типа.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком было назначено АО «КРЭТ».

За март и апрель 2020 года АО «КРЭТ» заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей. Половину объема поставки – почти на 7,5 млрд рублей – обеспечила централизованная закупка Минпромторгом РФ 6,7 тысячи ИВЛ. После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор временно приостановил обращение аппаратов, выпущенных после 1 апреля 2020 года, а производитель отозвал партию в более чем 1,5 тысячи аппаратов для дополнительной проверки на функциональность и безопасность.

Фото: medpribor.pro

vademec