Спинраза претендует на включение в программу «14 ВЗН»

Комиссия Минздрава рассмотрит включение в перечень жизненно важных лекарств и программу высокозатратных нозологий на 2021 год препарата Спинраза (нусинерсен) от Biogen, дистрибьютором которого в России выступает Janssen. Это дорогостоящий и единственный пока зарегистрированный в России препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА). Включение Спинразы в «14 ВЗН» ранее обсуждалось, но участники дискуссии признавали, что расходы по госпрограмме в этом случае значительно увеличатся. Комиссия Минздрава рассмотрит включение в перечень жизненно важных лекарств и программу высокозатратных нозологий на 2021 год препарата Спинраза (нусинерсен) от Biogen, дистрибьютором которого в России выступает Janssen. Это дорогостоящий и единственный пока зарегистрированный в России препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА). Включение Спинразы в «14 ВЗН» ранее обсуждалось, но участники дискуссии признавали, что расходы по госпрограмме в этом случае значительно увеличатся.

СМА пока не входит в госпрограмму как нозология. Депутаты от ЛДПР в 2019 году вносили в Госдуму законопроект с таким предложением. По их подсчетам, на обеспечение 914 больных в первый год потребуется 48,2 млрд рублей при совокупных расходах программы в 2019 году 55,7 млрд рублей. Законопроект был возвращен на доработку.

Средняя закупочная цена упаковки Спинразы на госторгах составляет 7,8 млн рублей. Позже Janssen обещала при включении препарата в ЖНВЛП снизить цену. По подсчетам Vademecum, предложенная цена составляет до 6 млн рублей.

В июне в разговоре с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова в качестве решения проблемы лекарственного обеспечения больных СМА предложила создать фонд поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. По ее словам, фонд мог бы располагать средствами регионального и федерального бюджетов и использовать благотворительные средства. Путин идею поддержал.

На включение в ВЗН поданы еще девять препаратов. Это элтромбопаг (Револейд) от Novartis, применяемый при терапии идиопатической тромбоцитопенической пурпуры. Само заболевание пока не включено в госпрограмму. Кроме того, снова попытаются включиться талиглюцераза альфа (Элисо от Pfizer) от болезни Гоше I типа, онкогематологические препараты ниволумаб (Опдиво от BMS), пембролизумаб (Китруда от MSD), ибрутиниб (Имбрувика от J&J), нилотиниб (Тасигна от Novartis), дазатиниб (Спрайсел от BMS), иксазомиб (Нинларо от Takeda), только вошедший в перечень ЖНВЛП на 2020 год венетоклакс (Венклеста от Abbvie). Впервые на включение сразу в перечни ЖНВЛП и ВЗН претендует акалабрутиниб (Калквенс от AstraZeneca), зарегистрированный в России в апреле 2020 года.

Еще один зарегистрированный в апреле препарат Фортека (пролголимаб) тоже будет рассматриваться на включение в ЖНВЛП. Это собственная разработка «Биокада», являющаяся ингибитором PD1 – той же «мишени», на которую нацелены Опдиво и Китруда c совокупным объемом продаж в первой половине 2019 года почти 7 млрд рублей.

Также перечень жизненно важных лекарств может расшириться за счет зарегистрированных в конце 2019 года АРВ-препарата Делстриго (доравирин+ламивудин+тенофовир) от MSD, онкопрепарата Митикайд (мидостаурин) от Novartis, препарата Ранвэк (упадацитиниб) от Abbvie от ревматоидного артрита.