Тульская фармфабрика запустит производство медицинских гелей и суппозиториев

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил четыре займа для реализации проектов в Пермском крае, Свердловской и Тульской областях. Так «Тульская фармацевтическая фабрика» получит займ по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития».

С привлечением льготного займа предприятие запустит новую линию по производству медицинских гелей и суппозиториев (свечей). Годовая мощность линии составит 3,7 млн упаковок гелей и 4 млн свечей. Готовая продукция будет поставляться в российские аптечные сети

На сегодняшний день, по данным компании, доля зарубежных производителей на рынке гелей составляет порядка 73%, а на рынке свечей – 33%. После выхода новой линии на полную мощность эти показатели снизятся до 68% и до 28% соответственно.

Среди гелей компания будет выпускать противовоспалительный кетопрофен, троксерутин против варикоза, лидокаин в качестве местной анестезии, противоаллергическое средство феницитол.

Суппозитории будут представлены противовоспалительными, противогрибковыми и другими средствами.

Общий бюджет проекта составляет 213,2 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Тульской области.

«Тульская фармацевтическая фабрика» основана в 1972 г. По информации компании, на сегодняшний день проведена реорганизация площадей фабрики, технологического оборудования в соответствии требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Построены новые помещения склада вспомогательных материалов, склада сырья, спиртохранилища, котельной.

gmpnews