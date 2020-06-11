Ново Нордиск снизила на 36% цену на инсулин Райзодег® ФлексТач®

Компания Ново Нордиск объявила о снижении цены на инсулин Райзодег® ФлексТач® (инсулин деглудек + инсулин аспарт) на 36%. Стоимость одной упаковки, в которую входит 5 шприц-ручек инсулина Райзодег® ФлексТач®, теперь составит 2 628,69 рублей вместо 4 105,79 рублей без НДС.

Райзодег® — первая и единственная комбинация базального аналога сверхдлительного действия (инсулин деглудек) и ультракороткого аналога (инсулин аспарт) для пациентов с сахарным диабетом (СД).

Инновационный препарат Райзодег® компании Ново Нордиск — это растворимый комбинированный препарат инсулина, содержащий 70% базального аналога инсулина сверхдлительного действия деглудек и 30% аналога инсулина ультракороткого действия аспарт в одной инъекции. Райзодег® является альтернативой базис-болюсному режиму и двухфазным инсулинам. Продолжительность действия одной инъекции Райзодег® составляет более 24 часов.

«Немаловажным является и то, что препарат Райзодег®, являясь комбинацией базального и прандиального инсулинов в одной шприц-ручке, способствует более комфортной инсулинотерапии, так как позволяет снизить общее количество инъекций с традиционных 3-5 до 1-2 инъекций в сутки без ущерба для эффективности и безопасности лечения, — говорит медицинский директор Ново Нордиск в РФ Николай Лебедев. — В свою очередь простота лечения повышает комплаентность пациентов – люди с диабетом начинают лучше выполнять рекомендации врача, что быстрее приводит к положительному результату и достижению необходимых целевых показателей компенсации заболевания».

Терапия с применением Райзодег® при меньшем количестве инъекций позволяет снизить и расходы на иглы и диагностику: при двукратном ежедневном введении инсулина Райзодег® в среднем в месяц требуется на 60 игл и 94 тест-полосок меньше.

Райзодег® впервые был зарегистрирован в декабре 2012 года, в Европе – в январе 2013 года. С тех пор Райзодег® получил одобрение и успешно применяется в 33 странах мира.

В России Райзодег® зарегистрирован в 2013 году и представлен на российском рынке с 2016 года. В настоящее время Райзодег® включен в Перечни ЖНВЛП и ОНЛС, а также в утвержденные Министерством здравоохранения РФ «Клинические рекомендации по лечению сахарного диабета 2 типа у взрослых 2019 г.», справочник «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом».

В первую очередь препарат рекомендован пациентам с СД 2 типа, которым подходит наиболее простой режим терапии, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания или риск их развития, так как именно у этих пациентов гипогликемии сопровождаются повышенным риском развития опасных для жизни осложнений. Перевод на комбинированный инсулин Райзодег® позволяет улучшить показатели контроля гликемии и качества оказания медицинской помощи пациентам с СД 2 типа, а также снизить уровень смертности больных от сердечно-сосудистых заболеваний в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 по достижению целевых показателей — снижению показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения.

«Повышение доступности современных препаратов инсулина является одной из приоритетных задач компании Ново Нордиск в России, — подчеркивает вице-президент и генеральный директор Ново Нордиск в России и Беларуси Ханс Дюиф. — Снижение цены на инновационный препарат Райзодег® на 36% в РФ делает препарат более доступным для российских пациентов, что очень важно в текущей ситуации, когда система здравоохранения испытывает значительную финансовую нагрузку в связи с пандемией COVID-19».

gmpnews