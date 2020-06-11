РФПИ и «ХимРар» поставили первую партию Авифавира в российские больницы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» объявляют о поставке первой партии препарата против коронавируса «Авифавир» в российские больницы.

Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тыс. курсов Авифавира. При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год.

Авифавир маркируется цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, гарантирующим подлинность препарата и позволяющим отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до аптеки или медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный Знак».

Авифавир — один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, также он стал первым в мире препаратом на базе фавипиравира, одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

Авифавир 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Министерство здравоохранения РФ 3 июня включило Авифавир в 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРЕПАРАТ ОТ КОРОНАВИРУСА АВИФАВИР НАЧАЛ ПОСТУПАТЬ В РОССИЙСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ. ПРЕПАРАТ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ РОССИЯН ПО ПРОГРАММЕ ОМС. ВИДИМ ВЫСОКИЙ СПРОС НА АВИФАВИР В РОССИИ, ВЕДУТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ О ЕГО ПОСТАВКАХ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ. ТАКЖЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПРОСЫ НА ПОСТАВКИ АВИФАВИРА ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 10 СТРАН. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПОЗВОЛЯЮТ СЧИТАТЬ ЭТОТ ПРЕПАРАТ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ МНОГООБЕЩАЮЩИХ В МИРЕ.

Авифавир продемонстрировал высокую эффективность по результатам первого этапа клинических испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и др. В частности:

По итогам I этапа клинических исследований (10 дней) Авифавир продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов;

По итогам первых 4 дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших «Авифавирр», имели отрицательный тест на коронавирус, это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%;

Эффективность выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью;

У 68% пациентов, принимавших Авифавир, температура тела нормализовалась раньше (на 3 день), чем в контрольной группе (на 6-й день);

Испытания препарата проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани, Казани, Уфе, а также в Республике Дагестан.

gmpnews