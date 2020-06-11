Испытания вакцины против африканской чумы свиней в Китае показали её безопасность

Китайская академия сельскохозяйственных наук (CAAS) сообщила, что вакцина против африканской чумы свиней (АЧС) показала положительные результаты испытаний и стала еще на один шаг ближе к предотвращению одной из самых разрушительных болезней животных в мире.

Вакцина, разработанная Харбинским научно-исследовательским институтом ветеринарии при CAAS, получила одобрение на клинические испытания в марте. Экспериментальный препарат использует вирус африканской чумы свиней с удаленными генами и может стать кандидатом для производства живой аттенуированной (ослабленной) вакцины для защиты свиней от АЧС.

С апреля клинические испытания проводились на трех племенных базах в провинции Хэйлунцзян, провинции Хэнань и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Всего вакцину получили около 3000 свиней. До настоящего момента вакцинированные поросята росли, как обычно, и развивались без явных побочных признаков.

Никаких патологических изменений в анатомии вакцинированных свиней обнаружено не было, также не было обнаружено никаких явных различий между вакцинированной группой и контрольной группой. Общий уровень смертности ниже одного процента.

Испытания клинической эффективности вакцины еще продолжаются.

Африканская чума свиней, впервые была описана в Кении в 1921 году, — это очень заразное вирусное заболевание, которое встречается у свиней, а уровень смертности достигает 100%. За последнее десятилетие эта болезнь распространилась во многих странах, что создает серьезную опасность.

При отсутствии вакцины или лечения, уничтожение свиней является наиболее эффективным способом сдерживания вспышек.

В октябре прошлого года китайские исследователи сообщили, что они раскрыли трехмерную структуру вируса АЧС, заложив прочную основу для разработки эффективных и безопасных вакцин против этой болезни.

gmpnews