«Доктис» Марка Курцера и Mail.ru Group объявили о стратегическом партнерстве

Телемедицинский сервис «Доктис» 15 июня запустит на портале «Здоровье Mail.ru» онлайн-консультации врачей из различных клиник, включая ГК «Мать и дитя», ММЦ «СОГАЗ», ГК «Объединенные медицинские системы». Как сообщили Vademecum в компании, это первый этап стратегического партнерства с холдингом Mail.ru Group, рассчитанный на расширение аудитории сервиса – по итогам 2020 года планируется достичь показателя в 100 тысяч онлайн-консультаций в неделю. Телемедицинский сервис «Доктис» 15 июня запустит на портале «Здоровье Mail.ru» онлайн-консультации врачей из различных клиник, включая ГК «Мать и дитя», ММЦ «СОГАЗ», ГК «Объединенные медицинские системы». Как сообщили Vademecum в компании, это первый этап стратегического партнерства с холдингом Mail.ru Group, рассчитанный на расширение аудитории сервиса – по итогам 2020 года планируется достичь показателя в 100 тысяч онлайн-консультаций в неделю.

Совокупное число пользователей прогнозируется на уровне 5 млн человек. Нынешние показатели в «Доктисе» раскрыть отказались. Интеграция на «Здоровье Mail.ru» предполагает платное проведение онлайн-консультаций, при этом сам портал будет получать комиссию.

В «Доктисе» подчеркивают, что сотрудничество с порталом «Здоровье Mail.ru» позволит «его посетителям в дополнение к существующим информационным сервисам получать онлайн-консультации врачей ведущих российских клиник, включая ГК «Мать и дитя», ММЦ «СОГАЗ», ГК «Объединенные медицинские системы» и других».

«Мы договорились с Российским фондом прямых инвестиций [инвестировал в сервис. – Vademecm] о том, что мы интегрируем наши социальные сети и сервис телемедицины «Доктис», потому что мы считаем, что крайне важно давать доступ миллионам наших пользователей к телемедицине – так, чтобы им не надо было лишний раз, например, ходить в поликлинику», – сообщил на заседании с Президентом РФ Владимиром Путиным 10 июня Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев уверен, что высокий спрос на телемедицину будет наблюдаться не только в условиях пандемии, но и в долгосрочной перспективе. «Партнерство с Mail.ru Group на рынке, который уже в самом ближайшем будущем составит 100 млн человек, позволит оперативно масштабировать сервис «Доктис», сохраняя высокое качество услуг», – говорит он.

Сервис «Доктис», на разработку которого направили 250 млн рублей, был запущен в 2018 году и занимается организацией онлайн-консультаций врачей, медицинским сопровождением и технологиями искусственного интеллекта в медицине. К сервису подключены 530 клиник, консультации проводят 1,2 тысячи врачей.

Проектная компания «Диджитал медикэл оперейшнс», по данным СПАРК-Интерфакс, на 99% принадлежит ООО «ДМ Холдинг». Основатель и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер владеет 70% «Диджитал медикэл оперейшнс», 15% принадлежат Российско-японскому инвестиционному фонду, 12,4% – Российскому фонду прямых инвестиций. Еще три зарубежных фонда являются миноритарными акционерами.

Фото: sochisirius.ru

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