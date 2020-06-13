Фавипиравир начал поставляться в больницы по новой схеме

Совместное предприятие компании «ХимРар» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) «Кромис» начало поставку в медучреждения противовирусного препарата Авифавир (фавипиравир), зарегистрированного для терапии новой коронавирусной инфекции. Он не закупается больницами, а поставляется по временной схеме – через подачу регионами заявок производителям и плана поставок в Минздрав. Совместное предприятие компании «ХимРар» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) «Кромис» начало поставку в медучреждения противовирусного препарата Авифавир (фавипиравир), зарегистрированного для терапии новой коронавирусной инфекции. Он не закупается больницами, а поставляется по временной схеме – через подачу регионами заявок производителям и плана поставок в Минздрав.

В июне «ХимРар» и РФПИ обещают поставить больницам 60 тысяч курсов Авифавира. Первыми препарат получили клиники и дистрибьюторы Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей и Республики Татарстан.

Ни одно медучреждение не закупало фавипиравир по 44-ФЗ, следует из ЕИС в сфере госзакупок. Препарат поставлялся по схеме, предусмотренной постановлением Правительства РФ №816, исходя из заявок региональных органов здравоохранения и медучреждений, сообщил Vademecum представитель «ХимРара».

Правительство 3 июня 2020 года утвердило временный порядок распределения лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, он будет действовать до 1 января 2021 года. Производители и импортеры таких препаратов должны собрать заявки на получение препаратов с данными о медорганизациях, куда лекарства планируется направить, и заболеваемости COVID-19. На основе этих заявок производители составляют план распределения поставок и утверждают его в Минздраве.

Цена, по которой фавипиравир поставляется в больницы, таким образом, пока неизвестна. Не комментируют это и в «ХимРаре». Ранее председатель совета директоров «ХимРара» Андрей Иващенко говорил, что стоимость Авифавира не будет превышать цену на госпитальные препараты, применяемые сейчас при стандартной терапии коронавирусной инфекции».

Авифавир – противовирусный препарат, который первым был одобрен Минздравом для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас такой же статус есть у разработанного «Биокадом» ингибитора интерлейкина-6 левилимаб.