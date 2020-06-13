Одобрен новый препарат для лечения нейромиелитического расстройства оптического спектра

Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) 11 июня одобрила препарат UPLIZNATM (inebilizumab-cdon, «Уплизна» – инебилизумаб) для внутривенного введения в качестве поддерживающей терапии у взрослых пациентов, страдающих нейромиелитом зрительного нерва со спектральным растройством (NeuroMyelitis Optica Spectrum Disorder – NMOSD), у которых обнаруживаются антитела к аквапорину-4 (anti-aquaporin-4 – AQP4). Одобрение на препарат предоставлено компании Viela Bio.

NMOSD является редким аутоиммунным заболеванием центральной нервной системы, которое поражает главным образом зрительные нервы и спинной мозг. Uplizna стала вторым препаратом для лечения указанного расстройства.

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С NMOSD НЕ БЫЛО ВАРИАНТОВ ЛЕЧЕНИЯ, ОДОБРЕННЫХ FDA. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ UPLIZNA ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВТОРУЮ АПРОБИРОВАННУЮ ТЕРАПИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЛЯ ЭТИХ ПАЦИЕНТОВ.

Люди с NMOSD обычно имеют приступы неврита зрительного нерва, которые вызывают боль в глазах и потерю зрения. Некоторые приступы приводят к поперечному миелиту, который вызывает онемение, слабость или паралич рук и ног, наряду с потерей контроля над мочевым пузырем и кишечником. Приблизительно у 50% пациентов с NMOSD наблюдаются постоянное нарушение зрения и паралич. По данным Национального института здравоохранения, женщины страдают от NMOSD чаще чем мужчины.

Эффективность «Уплизна» для лечения NMOSD была продемонстрирована в клиническом исследовании с участием 230 взрослых пациентов. В исследовании 213 из 230 пациентов имели антитела к AQP4. В течение 197-дневного исследования риск рецидива NMOSD у 161 пациента, получавшего препарат, был снижен на 77% по сравнению с группой, получавшей плацебо. Не было никаких доказательств пользы у пациентов, у которых анти-AQP4-антитело было отрицательным.

Uplizna получила обозначение «Орфанный препарат».

gmpnews