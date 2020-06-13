Регенерон начинает испытания коктейля из антител для лечения пациентов с COVID-19

Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc сообщает о начале первого клинического испытания на людях экспериментального коктейля из двух антител (REGN-COV2) для профилактики и лечения пациентов с COVID-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом (SARS-CoV-2).

Клиническая программа REGN-COV2 будет включать четыре группы участников: госпитализированные пациенты с COVID-19; не госпитализированные пациенты с симптомами COVID-19; неинфицированные люди в группах, подверженных высокому риску воздействия (например, медицинские работники или лица) и неинфицированные люди, но находящиеся в тесном контакте с человеком, у которого официально подтвержден COVID-19. Плацебо-контролируемые испытания будут проводиться в нескольких центрах.

По словам президента и главного научного сотрудника Regeneron Джорджа Янкопулоса (George Yancopoulos), исследование имеет адаптивный дизайн и может быстро перейти от десятков пациентов к нескольким тысяч, сообщил он агентству Reuters.

ЕСЛИ ВСЕ ПРОЙДЕТ ОТЛИЧНО, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ИЛИ ДВЕ МЫ ПЕРЕЙДЕМ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ. В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ИЛИ ОКОЛО ТОГО У НАС БУДУТ ЧЕТКИЕ ДАННЫЕ, ЧТО ЭТО РАБОТАЕТ ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ. К КОНЦУ ЛЕТА У НАС МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ДАННЫХ ДЛЯ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Коктейль, разработанный Regeneron, содержит антитело, произведенное компанией, и второе, выделенное из плазмы крови людей, которые уже переболели. Уточняется, что при разработке были оценены тысячи полностью человеческих антител, вырабатываемых запатентованными мышами VelocImmune® компании, которые были генетически модифицированы, чтобы иметь иммунную систему как у человека. В результате чего, остановились на двух наиболее мощных, неконкурентных и нейтрализующих вирус антител.

Госпитализированным участникам испытания будет однократно внутривенно введена инфузия REGN-COV2. В случае профилактики, будет введена меньшая подкожная доза. Исследователи будут измерять вирусные нагрузки и отслеживать симптомы.

Данная терапия может оказаться полезной даже в случае разработки вакцины, поскольку пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой часто плохо реагируют на вакцинацию.

Производство REGN-COV2 будет осуществляться на площадке компании в Нью-Йорке.

Фото с сайта barrons.com

gmpnews