Takeda продала свои активы в Азиатско-Тихоокеанском регионе за $278 млн

Японская фармацевтическая компания Takeda объявила о заключении соглашения о продаже портфеля как безрецептурных, так и рецептурных фармацевтических продуктов, находящихся в обращении исключительно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, южнокорейской биофармацевтической компании Celltrion, специализирующейся на исследованиях, разработке и производстве малых молекул, биоаналогов и инновационных препаратов. Takeda получит аванс в размере 266 млн долларов наличными и до 12 млн долларов в качестве возможных промежуточных платежей при условии соблюдения обычных правовых и нормативных условий закрытия сделки.

Портфель продуктов, который будет передан Celltrion, включает в себя безрецептурные препараты для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и в сфере общей медицины. Препараты продаются, преимущественно, в Австралии, Гонконге, Макао, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Южной Корее, Тайване и Таиланде.

Сообщается, что чистый объем продаж всего портфеля в 2018 году составил около $140 млн, что обусловлено высокими продажами рецептурных продуктов Nesina® и Edarbi®. Хотя препараты, включенные в продажу, продолжают играть важную роль в удовлетворении потребностей пациентов в этих странах, они все же находятся за пределами выбранных направлений бизнеса Takeda, в качестве долгосрочной стратегии роста, — гастроэнтерологии, редких заболеваний, плазменной терапии, онкологии и неврологии.

На данный момент Takeda добилась значительных успехов в рамках своей программы по продаже непрофильных активов, сосредоточившись на пяти основных направлениях. Так в марте 2020 года Takeda завершила продажу активов, охватывающих регион Россия-СНГ, компании STADA за $660 млн, а в странах, охватывающих страны Ближнего и Среднего Востока и Африку, компании Acino за $200 млн. В июле 2019 г. Takeda завершила продажу Xiidra® компании Novartis за $5,3 млрд. Кроме того, ранее в этом году Takeda объявила о продажах непрофильных активов в Латинской Америке компании Hypera Pharma за $825 млн и в Европе компании Orifarm Group на сумму примерно $670 млн, включая продажу двух производственных площадок в Дании и Польше.

Takeda намеревается использовать доходы от продажи активов для сокращения долга, который образовался после покупки компании Shire, и ускорить уменьшение доли заемных средств.

gmpnews