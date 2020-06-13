Компания Grifols начала производство иммуноглобулина для лечения пациентов с COVID-19

Испанская компания Grifols объявила о начале производства гипериммунного анти-SARS-CoV-2 иммуноглобулина с антителами, полученными из плазмы людей, которые преодолели COVID-19. Это первый специфический препарат, разработанный для борьбы с COVID-19.

Grifols занимается производством возможной пассивной иммуннотерапии в рамках соглашения с правительственными учреждениями США, включая Администрацию по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA), Национальными институтами здравоохранения (NIH) и Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA). Соглашение также охватывает разработку доклинических и клинических испытаний, необходимых для определения эффективности лечения.

Анти-SARS-CoV-2 гипериммунные иммуноглобулины Grifols производятся на заводе компании в Клейтоне (Северная Каролина, США), который специализируется именно на обработке иммуноглобулинов.

Ожидается, что первые дозы будут доступны в июле 2020 года в рамках клинического испытания.

Grifols накопил достаточно обширный опыт в предыдущих чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, таких как вспышка Эболы, став тем самым первой компанией, которая смогла начать производство гипериммунного иммуноглобулина против SARS-CoV-2.

Помимо этого, компания Grifols продвигается вперед и в рамках клинического исследования, проводимого в Испании, для оценки эффективности введения иммуноглобулина внутривенно в высоких дозах для стабилизации или улучшения состояния пациентов с COVID-19.

Целью исследования является оценка действия нейтрализующих антител, а также определение иммуномодулирующего потенциала иммуноглобулинов в качестве терапии для блокирования цитокиновой бури у пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.

Фото с сайта viaempresa.cat

gmpnews