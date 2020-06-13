Novo Nordisk приобретает Corvidia Therapeutics, расширяя портфель препаратов для ССЗ

Ведущий производитель инсулинов в мире, датская компания Novo Nordisk A/S (Ново Нордиск) объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении научно-исследовательской компании Corvidia Therapeutics Inc. (США), занимающейся разработками в сфере сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.

Ведущая разработка компании Corvidia препарат ziltivekimab – полностью человеческое моноклональное антитело, направленное против интерлейкина-6 (IL-6), разрабатывается для снижения риска серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых проявлений у пациентов с хронической болезнью почек.

В соответствии с условиями соглашения, Novo Nordisk приобретет все находящиеся в обращении акции Corvidia Therapeutics за авансовый платеж в размере $725 млн долларов. Суммарные выплаты акционерам Corvidia Therapeutics могут составить $2,1 млрд наличными.

Данная сделка не повлияет на ранее объявленный прогноз по операционной прибыли Ново Нордиск на 2020 год. Ново Нордиск будет финансировать авансовый платеж из своих финансовых резервов.

Приобретение Corvidia Therapeutics и его ведущего кандидата – ziltivekimab, согласуется со стратегией Novo Nordisk по расширению своего присутствия на рынке препаратов для кардиометаболических заболеваний, которые связаны с основной деятельностью Novo Nordisk в области диабета и ожирения. В данный момент ziltivekimab оценивается в фазе 2b клинического испытания по определению дозы у пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных атеросклерозом, с хронической болезнью почек.

gmpnews