Схожие названия аптек позволили одной из них избежать крупного штрафа

Суд отказался удовлетворить иск территориального органа Росздравнадзора о привлечении ООО «Ваша аптека» к административной ответственности. Организация сумела доказать, что ее перепутали с ООО «Ваша аптека Ростов».

«Вашей аптеке» в Ростове-на-Дону не придется платить штраф в 120 тыс. руб. за безрецептурную продажу «Лирики» с превышением предельно допустимой наценки на 176%. Организация убедила суд в том, что человек, который продал препарат с грубым нарушением лицензионных требований, не имеет к ней никакого отношения. Соответствующий судебный акт опубликован в системе «Мой арбитр».

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 14 июня отменил решение Арбитражного суда Ростовской области о привлечении ООО «Ваша аптека» к административной ответственности в виде штрафа в 120 тыс. руб. Организация настаивала на том, что фармацевт, который осуществил отпуск «Лирики», не является ее сотрудником. На самом же деле, заверили в компании, он трудится в ООО «Ваша аптека Ростов». Коллизия заключается в том, что оба юрлица имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по адресу: пр. Коммунистический, 29.

Поскольку в материалах административного дела не было товарного чека с указанием юрлица, то суд счел недоказанным факт совершения правонарушения ООО «Ваша аптека».

Екатерина Погонцева

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