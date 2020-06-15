ЗАО «Фирма «Евросервис» и ФАС пришли к мировому соглашению по делу о раскрытии картеля

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в рамках дела между ЗАО «Фирма «Евросервис» и Федеральной антимонопольной службой России. В нем ЗАО «Фирма «Евросервис» оспаривала постановление о наложении штрафа по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. По окончании процесса компания выступила с заявлением, текст которого «ФВ» публикует в оригинале.

«02.03.2019 в интернет-издании «Фармацевтический вестник» по адресу была опубликована заметка «По команде ФАС», в которой ЗАО «Фирма «Евросервис» привела оценки пресс-релиза ФАС России о выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ЗАО «Фирма «Евросервис» и ООО «Мега Фарма».

Спор, послуживший основанием для публикации, возник в 2017 году, когда Управление ФАС России по Республике Ингушетия начало проверку в отношении этих компаний, и суть его заключалась в том, может ли участие в закупках двух компаний, входящих в состав одного холдинга и находящихся в едином управлении посредством договора доверительного управления, трактоваться как картельный сговор. Судебная практика по этому вопросу в текущий момент окончательно не сформирована, что влечет разночтение требований закона участниками рынка. Позиция ФАС России однозначна – подобные действия свидетельствуют о картельном сговоре.

27 мая 2020 года Арбитражный суд г. Москвы в закрытом процессе утвердил мировое соглашение ЗАО «Фирма «Евросервис» с Федеральной антимонопольной службой России в рамках рассмотрения в Арбитражном суде города Москвы арбитражного дела № А40-328775/2019 по заявлению ЗАО «Фирма «Евросервис» об оспаривании постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 22/04/14.32-106/2019 от 29.11.2019 г. № АЦ/105136/19.

С учетом достигнутого соглашения и принимая во внимание позиции сторон в судебном процессе, полагаем необходимым отметить, что высказанные в публикации от 02.03.2019 предположения о необоснованности позиции ФАС и субъективности подходов ведомства к рассматриваемому делу не нашли своего подтверждения и были опровергнуты в ходе разбирательства.

ЗАО «Фирма «Евросервис» удовлетворено как взвешенностью позиции ФАС России по отношению к компании, так и предоставленной ведомством возможностью участвовать в обсуждении и совершенствовании антимонопольного законодательства».

Представитель ЗАО «Фирма «Евросервис»

Управляющий партнер «Консалтинговая группа «Статус»

Алексей Федяров

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