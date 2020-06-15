Первые вакцины против коронавируса могут не спасти от инфекции

Как минимум одна вакцина, которая показала влияние на развитие тяжелого течения COVID-19 и в меньшей степени на риск инфицирования, уже попала в поздние стадии клинических исследований, пишет Bloomberg. Как считают эксперты, такой препарат, по всей вероятности, будет широко использоваться после одобрения, по крайней мере до того момента, когда более эффективный кандидат не выйдет на рынок.

Действие вакцин может быть довольно ограниченным, хотя полное устранение вируса и является их основной целью, говорит профессор Робин Шэтток (Robin Shattock) из Имперского колледжа Лондона, который работает над одним из кандидатов. По его словам, даже вакцина, которая защищает лишь от тяжелой формы заболевания, может оказаться крайне полезной.

При испытании совместной разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета уровни вырабатываемых антител в ответ на вакцинацию оказались не такими высокими, как у других вакцин с высоким уровнем защиты. Тем не менее симптомы были менее тяжелыми именно у вакцинированных обезьян, так что препарат может оказаться эффективным для защиты от развития заболевания, сообщал ранее д-р Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID).

В совместном исследовании NIAID и компании Moderna главная цель испытания вакцины-кандидата была определена как предупреждение развития симптомов, заявлял разработчик. Предотвращение инфекции – это вторая по важности цель данного испытания.

Как заявил представитель FDA Майкл Фельбербаум (Michael Felberbaum), агентство может потенциально рассмотреть вакцины, которые препятствуют развитию тяжелой формы заболевания, если будут предоставлены данные, доказывающие пользу вакцинации.

Анастасия Теслина

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