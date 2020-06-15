Минпромторг продлил срок действия заключений о соответствии производителей правилам GMP

Минпромторг продлил на год действие заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил GMP, сроки которых истекают с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подписал 10 июня приказ № 1836, в соответствии с которым действие заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики, сроки которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г., продлевается на 12 месяцев со дня, следующего за днем истечения срока действия таких заключений. Документ размещен на сайте Минпромторга.

Руководителю Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексею Алехину поручено течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа обеспечить внесение изменений в государственный реестр заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики в части изменения сведений о дате окончания срока действия заключений и продления срока их действия.

Документ принят в целях реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в соответствии с постановлением Правительства РФ № 789 от 29 мая 2020 года.

Елена Сидорова

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