Объем поставок лекарств в госсегменте вырос на 48%

По итогам четырех месяцев 2020 года государственный сегмент продолжает быть драйвером роста фармацевтического рынка.

По данным аналитической компании AlphaRM, госсегмент занимает долю 35% в структуре рынка. Объем поставок лекарственных средств в январе-апреле вырос на 48% в стоимостном и 10% в натуральном выражении и достиг 200,8 млрд руб. и 200 млн упаковок.

Бóльшая часть поставок пришлась на сегмент льготного лекарственного обеспечения – 109,2 млрд руб., что составляет 54,3% от всего государственного бюджета, предназначенного для закупок лекарств.

Лидерами по-прежнему являются корпорации «Фармстандарт» и «Биокад». Максимальную динамику показывают корпорации MSD и «Фармасинтез» +151% по сравнению с январем-апрелем 2019 года.

Лидирующим брендом в стоимостном выражении стал препарат «Ревлимид». Однако, несмотря на лидерство, он показывает отрицательную динамику продаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ( -21%). Наибольший прирост в процентном отношении показал препарат «Дарзалекс» (+2472%) компании Johnson & Johnson.

pharmvestnik