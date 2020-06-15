Dr Reddy подписала лицензионное соглашение с Gilead по производству remdesivir

Dr Reddy’s вступила в соглашение с разработчиком противовирусного препарата remdesivir, который обязался передать технологию производства. Активность этого средства против COVID-19 сейчас исследуется, но оно уже получило одобрение по этому показанию в некоторых странах.

Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy’s Laboratories заключила соглашение с Gilead Sciences по регистрации, производству и дистрибуции противовирусного препарата remdesivir в 127 странах, в том числе Индии, пишет издание Express Pharma.

Gilead передаст технологию для производства препарата с потенциальной активностью против COVID-19. От Dr Reddy’s потребуется нарастить производство, а также получить одобрения регуляторов в соответствующих странах.

В мае Gilead заключила лицензионные соглашения по производству для 127 стран дженериков remdesivir с четырьмя индийскими компаниями: Cipla, Mylan, Hetero Labs и Jubilant Lifesciences. Эти компании до сих пор ожидают разрешения от Управления по контролю за оборотом лекарственных средств Индии (DCGI) для производства и дистрибуции препарата в стране.

О подобном соглашении с Gilead позднее также сообщила индийская Zydus Cadila. Сейчас в Индии remdesivir не производится, отмечает издание.

Известно, что препарат уже одобрен для экстренного применения при тяжелом течении COVID-19 в США, Индии, Южной Корее, а в Японии официально одобрен по ускоренной процедуре. 10 июня к этому списку примкнул Сингапур.

Анастасия Теслина

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