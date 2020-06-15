Sinovac сообщила о положительных результатах испытаний вакцины против коронавируса

Китайская вакцина-кандидат против COVID-19 компании Sinovac показала хорошую переносимость и способность стимулировать иммунный ответ. Об этом говорят предварительные результаты испытаний, в которых приняли участие свыше 700 человек.

Китайская Sinovac Biotech объявила, что вакцина против коронавирусной инфекции под названием CoronaVac показала иммуногенность и безопасность в клинических исследованиях. Вакцина-кандидат стимулировала выработку нейтрализующих антител в течение двух недель у более 90% участников и не вызвала серьезных нежелательных реакций, пишет Bloomberg, ссылаясь на сообщение компании.

Эти предварительные результаты были получены в ходе клинических исследований I и II фазы, которые проходят в Китае. Вакцинацию прошла часть из 743 участников, остальные получили плацебо.

Многим странам удалось снизить распространение коронавирусной инфекции, поэтому ведущие разработчики вакцин стремятся провести испытания III фазы в активных очагах заражения, отмечает Bloomberg. Власти Бразилии, которая стала второй в мире по числу заражений, уже согласились на проведение исследований поздней фазы китайской вакцины, а у вакцины-кандидата американской компании Moderna они пройдут в США, которые лидируют по подтвержденным случаям заболевания.

Анастасия Теслина

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