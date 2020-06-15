ФАС возбудила дело в отношении компании «Мирролла» за неисполнение предупреждения

«Мирролла Лаб» не выполнила предупреждение ФАС о необходимости прекращения действий с признаками нарушения Закона о защите конкуренции. Антимонопольное ведомство возбудило против компании дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Компания «Мирролла Лаб» не выполнила предупреждение ФАС о необходимости прекращения действий, выразившихся в недобросовестной конкуренции, связанной с производством гигиенического средства «Аквасол» в упаковке, сходной с упаковкой медицинского изделия «Аквалор». Антимонопольное ведомство возбудило против компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как установила служба, ООО «Мирролла Лаб» производит и распространяет на территории РФ косметическое гигиеническое средство «Аквасол». При этом упаковка и наименование продукта схожи с изделием медицинского назначения «Аквалор» производства АО «Нижфарм».

В упаковке своего товара компания «Мирролла Лаб» использовала сходные с конкурентом цветовое и композиционное решения, взаимное расположение элементов дизайна, а также похожее наименование.

Сходство товаров признали и члены Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции.

ФАС выдала компании «Мирролла Лаб» предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции, которое компания должна была выполнить в 30-дневный срок.

Однако компания сообщила в ФАС, что не согласна с выводами, сделанными в предупреждении ведомства.

По мнению «Мирролла Лаб», выводы ФАС о сходстве упаковок и названий продукции «Мирролла Лаб» и «Нижфарм», а также требование о необходимости прекращения использования упаковки продукции «Аквасол» по сути означают запрет на использование интеллектуальной собственности «Мирролла Лаб», противоречат нормам законодательства об интеллектуальных правах, нарушают законные права и интересы компании.

Кроме того, компания указывает, что ошибочным является вывод ФАС о том, что дизайн упаковки продукции ООО «Мирролла Лаб» является сходным по цветовому и композиционному решению, взаимному расположению элементов на упаковке товаров, что подтверждается выводами экспертного заключения Союза дизайнеров России.

На основании проведенного исследования упаковок продукции «Мирролла Лаб» и «Нижфарм», эксперты пришли к выводу, что в сравниваемых изображениях отсутствует сходство до степени смешения. При этом характер дизайна упаковок продукции «Аквасол» не может рассматриваться как воспроизведение либо переработка дизайна продукции «Аквалор».

Поскольку предупреждение ФАС не было исполнено в срок, ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрение которого назначено на 30 июня.

Елена Сидорова

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