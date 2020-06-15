Тата Лысогорова перешла в компанию «Фармалогика»

Тата Лысогорова стала исполнительным директором фармацевтической компании «Фармалогика», которая начала работать во время пандемии.

Тата Лысогорова заняла пост исполнительного директора ООО «Фармалогика», которая занимается производством фармацевтической продукции по полному циклу. Об этом «ФВ» сообщила сама Лысогорова. Ранее она работала руководителем Центра коммуникации и обучения компании «Космофарм».

Лысогорова отметила, что «Фармалогика» – молодая компания, которая начала свою работу в период пандемии COVID-19. Хотя компания существует с 2016 года, все это время велась подготовительная деятельность.

Как указано на сайте «Фармалогики», компания специализируется на разработке, производстве и маркетинге активных фармацевтических субстанций (АФС) на территории России «для обеспечения актуальных нужд локальных фармацевтических производителей и последующего экспорта высокотехнологичной продукции».

Лысогорова и дальше продолжит заниматься обучением, но эта деятельность отойдет на второй план. Сейчас основной задачей является развитие завода ООО «Фармалогика», уточнила она. Лысогорова также отметила, что у нее уже есть достаточный опыт работы в этом направлении – ранее она занимала должность генерального директора компании «Аспера», а также была вице-президентом по маркетингу и коммерции в компании «Фармконтракт».

Маргарита Грошева

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