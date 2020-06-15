На программу лекарственного обеспечения не льготных категорий граждан потратили миллиард рублей

В первом квартале 2020 года стартовала пилотная программа по лекарственному обеспечению граждан, которые не имеют льгот. Регионы закупили лекарств на миллиард рублей. Эти лекарства выдаются пациентам, перенесшим острые сердечно-сосудистые события, амбулаторно за государственный счет.

Общий бюджет пилотной сердечно-сосудистой программы в 2020 году составит 11,1 млрд руб. Из них 10,2 млрд руб. – средства федерального бюджета; 915,6 млн руб. – региональные деньги. Согласно совместным подсчетам AlphaRM и «ФВ», по итогам первого квартала на эти цели потрачен 1 млрд руб., то есть 9,2%.

По программе закупаются 23 МНН препаратов, которые вошли в перечень, утвержденный приказом Минздрава № 1Н от 9 января 2020 года. Эксперты проанализировали закупки этих лекарств в целевом сегменте, а именно региональные целевые программы. Несмотря на то, что основное финансирование программы идет за счет федерального бюджета, основные распорядители – регионы.

Выделенные из федерального бюджета в 2020 году 10,2 млрд руб. распределяются между 84 регионами (как писал «ФВ», у Москвы собственная программа). Средства идут в регионы в виде субсидий, главное условие предоставления субсидии – наличие региональной программы для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сначала в бюджете региона преду­сматриваются соответствующие расходы, затем субъект заключает соглашение с Минздравом о софинансировании и размере субсидии. Субсидия может покрыть до 99% расходов региона на программу.

Низкая активность госзакупок характерна для первого квартала, пояснил «ФВ» научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» Рамил Хабриев.

Аналогичная ситуация была с онкологической программой в 2019 году. Тогда на закупку противоопухолевых лекарств из федерального бюджета дополнительно выделили 70 млрд руб. Эти средства получил сначала ФОМС, а затем лечебно-профилактические учреждения. Согласно данным AlphaRM, ЛПУ в прошлом году закупили лекарств на сумму 83 млрд руб. При этом в первом квартале 2019 году закупки были лишь на 8 млрд руб., то есть всего 9,6% от общей суммы.

Как писал «ФВ», в январе-марте 2020 года больницы закупили лекарств от рака на общую сумму 18,6 млрд руб. В текущем году из федерального бюджета на закупку противоопухолевых препаратов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделено 120 млрд руб. Если предположить, что именно на такую сумму стационары закупят противоопухолевые препараты по итогам 2020 года, то в первом квартале от этой суммы потрачено 15,5%.

Елена Калиновская

Вероника Догузова

pharmvestnik