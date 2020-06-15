Аптека «Эскулап» не добилась снятия штрафа за продажу препарата с отмененной регистрацией

Ростовская аптека «Эскулап» пыталась добиться отмены административного штрафа на том основании, что сотрудница, непосредственно допустившая нарушение, уже была привлечена к ответственности. Однако суды указали на неправильное толкование закона истцом.

Ростовской аптеке «Эскулап» придется заплатить 0,75 млн рублей за продажу препарата с отмененной регистрацией. Компания не смогла доказать свою правоту в споре с территориальным органом Росздравнадзора. 11 июня Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу истца. Решение размещено в системе «Мой арбитр».

Факт продажи жевательных таблеток «Витрум Бэби», регистрация которых была отменена в июле 2019 года, был установлен сотрудниками МВД в августе того же года. Отпуск осуществила заведующая аптекой, за что она была оштрафована мировым судом на 50 тысяч рублей. К административной ответственности привлекли и юридическое лицо. По иску территориального органа Росздравнадзора Арбитражный суд Ростовской области назначил аптечному предприятию наказание ниже низшего предела санкции – 750 тыс. рублей.

Организация пыталась обжаловать это решение сначала в апелляционной, а затем в кассационной инстанциях. Представитель истца указывал на то, что проданный препарат был абсолютно безопасным, а из перечня допущенных к реализации его исключили «по причине изменения маркетинговой стратегии производителя». Когда это не помогло, он стал ссылаться на то, что нельзя привлекать юрлицо за правонарушение, допущенное сотрудником, тем более что заведующая уже была оштрафована.

Однако добиться отмены штрафа компании не удалось. Кассационная инстанция согласилась с тем, что 750 тыс. рублей — наказание адекватное и законное.

Екатерина Погонцева

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