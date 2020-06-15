AstraZeneca ведет переговоры с Россией о поставках вакцины от COVID-19

AstraZeneca обсуждает возможность поставок вакцины против коронавируса со странами, в том числе с Россией. Речь идет о разработке Оксфордского университета, которая вступила в поздние фазы клинических испытаний.

Британская компания AstraZeneca обсуждает с рядом стран поставки потенциальной вакцины против COVID-19, среди них Россия, Япония, Бразилия и Китай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу организации.

В скором времени ожидается публикация результатов клинического испытания первой фазы вакцины-кандидата. Тем временем британский регулятор уже одобрил проведение третьей фазы исследований. В поздних фазах клинических испытаний примут участие свыше 10 тыс. человек по всей Великобритании.

В мае AstraZeneca получила от Правительства США 1,2 млрд долл. на разработку, производство и дистрибуцию вакцины-кандидата и обязалась поставить в Соединенные Штаты 300 млн доз. Кроме того, компания заключила соглашение с Правительством Великобритании на поставку 100 млн доз.

Также производитель подписал соглашение с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о производстве и дистрибуции 300 млн доз кандидатной рекомбинантной вакцины.

Анастасия Теслина

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