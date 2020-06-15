«Лекарственная экосистема» и «Отисифарм» намерены сотрудничать в лекобеспечении пациентов

Соответствующий меморандум был подписан между российским производителем «Отисифарм» и компанией «Лекарственная экосистема», оператором проектов Sooplata 2.0 и PharmaSpace.

Согласно документу, стороны «подтверждают свои намерения по дальнейшему приложению усилий, обмену информацией, проведению дополнительных взаимных консультационных очных и заочных встреч с целью заключения взаимовыгодных договоров по сотрудничеству в области информационных, логистических и финансовых сервисов, услуг и работ». Основная цель планируемого сотрудничества – «становление, развитие и расширение системы прямых, прозрачных, верифицируемых, экономически эффективных и социально ответственных взаимоотношений в области лекарственного обеспечения населения РФ и ЕАЭС».

«Мы ориентированы на обеспечение пациентов современными, высокоэффективными и безопасными лекарственными препаратами, – отметила генеральный директор «Отисифарм» Ольга Медникова. – Компания применяет все возможные современные подходы для обеспечения доступности портфеля, как с точки зрения максимального охвата аптек, так и с точки зрения поддержки пациентов. Поэтому мы рады приступить к проработке двух новых потенциально интересных проектов: программы поддержки пациентов Sooplata 2.0 и интернет-платформы прямых контактов и контрактов с российской фармрозницей PharmaSpace».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов, подчеркнул, что компания «Отисифарм» давно известна как один из самых активных игроков фармацевтической отрасли России, и сервисно-логистический оператор «Сантэнс» будет рад развитию взаимоотношений в этих проектах.

«Портфель «Отисифарм» представляет огромную ценность как для конечных пользователей, так и для самого российского фармацевтического ритейла», – заявил генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. — Он пояснил, что программа трейд-маркетинга и поддержки пациентов Sooplata 2.0 и В2В маркетплейс прямых взаимоотношений фармпроизводителей с аптечными сетями PharmaSpace «значительно обогатятся в плане ценностного предложения всем вовлеченным сторонам».

«Это позволит спрямить, упростить и сделать более эффективными взаимоотношения фармпроизводителя с аптечным ритейлом и гражданами России, которым станут еще доступнее качественные российские лекарства и знаменитые фармацевтические бренды», – заключил Герман Иноземцев.

Источник: ГК «Сантэнс»

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