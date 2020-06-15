Иван Глушков ушел из компании STADA

Иван Глушков ушел из STADA CIS. Год назад компанию покинул исполнительный вице-президент Stada AG Дмитрий Ефимов.

Иван Глушков покинул компанию STADA. Об этом он сообщил на своей странице Facebook 12 июня. Глушков занимал должность директора департамента внешних связей STADA в России.

«Все рано или поздно заканчивается. 15 лет 10 месяцев и 18 дней — немалый период. Компания дала много. Надеюсь, я тоже не в долгу. Двигаемся дальше», — написал он в Facebook.

Глушков пришел в компанию в 2004 году. Он возглавлял Управление по корпоративному развитию компании, а также координировал работу региональных офисов холдинга в странах Балтии, Украине и Центральной Азии.

В 2015 году Глушков был избран председателем правления «Калужского фармацевтического кластера».

В сентябре 2019 года из STADA CIS ушел Дмитрий Ефимов, с которым Глушков работал вместе больше десяти лет. Ефимов занимал должность исполнительного вице-президента Stada AG.

Сейчас Ефимов возглавляет новую компанию ООО «Иммунотехнологии». Согласно СПАРК, она на 100% принадлежит Сбербанку.

В марте 2020 года исполнительным вице-президентом по региону Россия/СНГ STADA в регионе Россия и СНГ был назначен Штефан Эдер.

Маргарита Грошева

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