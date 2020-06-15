Главы регионов создадут оперативные штабы для внедрения маркировки лекарств

Регионы должны создать оперативные штабы для контроля за внедрением маркировки. Совещание с участием заместителей губернаторов, которые будут курировать маркировку, а также региональных министров здравоохранения и промышленности состоится уже 15 июня.

В правительствах регионов должны определить чиновников, которые будут нести персональную ответственность за маркировку товаров и, в частности, лекарств. Об этом говорится в письме Минпромторга России от 11 июня, которое было направлено в администрации и правительства всех субъектов.

Письмо подписано первым заместителем министра промышленности и торговли Сергеем Цыбом. Его копия есть у «ФВ», подлинность подтвердил источник, близкий к ведомству.

Совещание с участием заместителей руководителей субъектов, которые и будут курировать маркировку товаров, а также региональных министров здравоохранения и промышленности должно состояться уже 15 июня. Оно будет посвящено готовности фармпроизводителей к запуску мониторинга движения лекарственных препаратов. В формате видеоконференцсвязи его проведет лично Цыб.

В письме зам. министра подчеркивает, что с 1 июля фармацевтические заводы больше не смогут выпускать непромаркированную продукцию.

Создать оперативный штаб, назначить ответственных, составить план мероприятий по информированию участников оборота и потребителей о старте маркировки с 1 июля следует «в целях обеспечения безусловной готовности производителей лекарственных препаратов для медицинского применения» к работе в системе маркировки, сказано в письме. При этом направлено оно во все субъекты, независимо от того, есть там фармацевтическое производство или нет.

Фото: www.admhmansy.ru

Екатерина Погонцева

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