«Эйлитон» начнет производство российских двухсторонних игл в ОЭЗ «Дубна» в июле 2020 года

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания «Эйлитон» (входит в ГК «Юнимед») намерена нарастить мощность производства вакуумных пробирок и открыть первую в России автоматическую линию по выпуску двусторонних игл для взятия крови. Предполагается, что после модернизации мощность линии составит 170 млн пробирок в год, что, по оценкам компании, позволит стать крупнейшим производителем профильной продукции. Для реализации проекта компания задействовала льготный займ от Фонда развития промышленности в размере 50 млн рублей. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания «Эйлитон» (входит в ГК «Юнимед») намерена нарастить мощность производства вакуумных пробирок и открыть первую в России автоматическую линию по выпуску двусторонних игл для взятия крови. Предполагается, что после модернизации мощность линии составит 170 млн пробирок в год, что, по оценкам компании, позволит стать крупнейшим производителем профильной продукции. Для реализации проекта компания задействовала льготный займ от Фонда развития промышленности в размере 50 млн рублей.

По словам генерального директора ГК «Юнимед» Александра Шибанова, заемные средства также будут использованы при закупке материалов и комплектующих для производства специальных игл для взятия венозной крови в вакуумные пробирки. Первая автоматическая линия по производству двусторонних игл уже смонтирована на базе предприятия в ОЭЗ «Дубна» и готова к началу работы. Ожидается, что регистрационное удостоверение Росздравнадзора на иглы будет получено в конце июня 2020 года, а серийное производство стартует с июля 2020 года.

Компания «Эйлитон» занимается разработкой, производством и продажей приборов и расходных материалов для клинических лабораторий. В 2013 году компания стала резидентом ОЭЗ «Дубна», открыв производственный комплекс и став якорным проектом Медико-технического кластера Московской области. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Эйлитон» принадлежит Александру Шибанову (80%) и Сергею Летохову (20%). В 2019 году компания выручила 413,6 млн рублей, чистая прибыль составила 55,1 млн рублей.

В ноябре 2019 года еще одна компания – «Гранат Био Тех» – открыла производство полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine на базе ОЭЗ «Дубна». Производитель в 2020 году намерен выйти на мощность в 100 млн штук вакуумных пробирок в год и занять не менее 30% российского рынка. Объем инвестиций в проект превысил 2,1 млрд рублей.