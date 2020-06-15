Упаковку вакцины против коронавируса от AstraZeneca будет осуществлять Catalent

Одна из ведущих компаний в области разработки технологических решений для производства биологических препаратов, клеточной и генной терапии – Catalent, Inc. подписала соглашение с компанией AstraZeneca по наполнению флаконов и упаковке на производственной площадке в Ананьи (Италия) вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, AZD1222.

По информации Catalent, соглашение должно позволить в ближайшие месяцы быстро нарастить мощности для поддержки производства AZD1222. Компания подготовит линию для круглосуточного производства и поставки сотни миллионов доз вакцины с августа 2020 года и, возможно, до марта 2022 года, если препарат будет утвержден регулирующими ведомствами.

Технология получения рекомбинантной аденовирусной вакцины была разработана Институтом Дженнера в Оксфордском университете. В данный момент вакцина находится на этапе клинических испытаний.

Предприятие Catalent в Ананьи имеет площадь 28 000 квадратных метров. На площадке предоставляются комплексные решения для первичной и вторичной упаковки, включая сериализацию. Помимо предприятия в Ананьи, Catalent Biologics располагает площадками по производству и упаковке в Брюсселе (Бельгия), в Блумингтоне (штат Индиана, США), помимо этого есть дополнительные мощности в Европе и Соединенных Штатах для производства белков, вирусных векторов для генной и клеточной терапии.

gmpnews