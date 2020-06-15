В Казахстане начало строительство завода по производству вакцин

В Казахстане, в Жамбылской области дан старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в пгт. Гвардейский Кордайского района.

По сообщению пресс-службы премьер-министра Республики Казахстан, на заводе будут выпускаться иммунобиологические лекарственные препараты в соответствии со стандартом надлежащей производственной практики (GMP), в том числе и вакцина против нового коронавируса. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против коронавируса включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания.

На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.

Завершить строительные работы планируется в декабре текущего года и ежегодно производить до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов.

НИИ проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК создан в 1958 году как один из шести крупнейших вирусологических институтов СССР. Институт разрабатывает вакцины для сельского хозяйства и системы здравоохранения, производит иммунобиологические препараты, проводит исследования в области угроз биологической безопасности, разрабатывает тест-системы по диагностике опасных и особо опасных заболеваний, выступает депозитарием опасных и особо опасных штаммов вирусов и микроорганизмов.

К настоящему времени НИИ произведено 67 видов вакцин, в том числе для здравоохранения против высокопатогенного птичьего гриппа и высокопатогенного свиного гриппа, против гриппа птиц для сельского хозяйства, новая векторная вакцина против бруцеллеза. В текущем году разрабатываются вакцины против ящура и четыре вакцины против коронавируса.

gmpnews