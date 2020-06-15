«Эйлитон» увеличит мощности производства вакуумных пробирок

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» подписала договор с Фондом развития промышленности (ФРП) о выделении предприятию льготного кредита в 50 млн рублей. Средства предназначены для увеличения мощности производства пробирок и запуска первой в России линии по выпуску двусторонних игл для взятия крови.

ВВОД ЕЩЕ ОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАКУУМНЫХ ПРОБИРОК ПОЗВОЛИТ ПОДМОСКОВНОМУ ЗАВОДУ «ЭЙЛИТОН» УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТИ ДО 170 МИЛЛИОНОВ ПРОБИРОК В ГОД, — ОТМЕТИЛА МИНИСТР ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА. — ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАНЕТ САМЫМ КРУПНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЭТОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ.

Увеличение объема производства вакуумных пробирок отечественным предприятием более чем своевременно. Здравоохранение страны постепенно возвращается к обычному режиму работы — возобновляется плановая медицинская помощь больным в стационарах, восстанавливается работа поликлиник, в Москве и регионах страны разворачивается масштабная программа скрининга населения на антитела к коронавирусу COVID-19. Все это требует значительного количества средств взятия крови для выполнения лабораторных анализов.

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ИСПОЛЬЗУЯ КРЕДИТ ФРП, РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДСКОГО ЗАПАСА ВАКУУМНЫХ ПРОБИРОК, КОТОРЫЙ УЖЕ СЕЙЧАС ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, — РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЮНИМЕД АЛЕКСАНДР ШИБАНОВ. — КРЕДИТ ФРП МЫ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ПРИ ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ИГЛ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ В ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ.

Первая в стране автоматическая линия по производству двусторонних игл уже смонтирована в ОЭЗ «Дубна» и готова к началу работы. До конца июня на подмосковном предприятии рассчитывают получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора на иглы и в июле начать их серийное производство.

gmpnews