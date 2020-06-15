Правительство Германии инвестирует 300 млн евро в компанию CureVac

Федеральный министр экономики и энергетики Германии Питер Альтмайер (Peter Altmaier) и соучредитель SAP и инвестиционной компании Dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG Дитмар Хопп (Dietmar Hopp) объявили о выделении инвестиций со стороны Федерального Правительства Германии в сумме 300 млн евро биофармацевтической компании CureVac AG, которая является одной из ведущих компаний-разработчиков препаратов на основе мРНК.

Средства от увеличения капитала будут использованы CureVac для дальнейшего развития технологической платформы mRNA, а также для расширения деловой активности компании. В соответствии с соглашением, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) станет владельцем примерно 23% акций CureVac.

Сегодняшний шаг является первым шагом в осуществлении Corona Economic Stimulus and Future Technologies Package, который был согласован федеральным правительством 3 июня 2020 года. С помощью этого пакета Германия стремится обеспечить большую независимость в процессе производства фармацевтических субстанций и вакцин.

Отмечается, что компания CureVac сохранит полную операционную и стратегическую независимость, Федеральное правительство не будет влиять на решения корпоративной политики предприятия.

gmpnews