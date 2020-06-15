В Казахстане рост объемов производства фармпродукции составил 24,2%

За январь–апрель 2020 года фармацевтические компании Казахстана произвели основных фармацевтических продуктов на 41,9 млрд тг (примерно 7,26 млрд рублей), что на 33,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Реальный рост с учётом инфляции составил 24,2%, передает energyprom.kz.

Три четверти производства (75,7%) в секторе пришлось на три ключевых региона: Алматинскую область (11,6 млрд тг, плюс 3,1% за год), Шымкент (11,4 млрд тг, плюс 6,5%) и Алматы (8,8 млрд тг, плюс 39,3%).

В указанных регионах присутствуют одни из самых крупных фармпроизводителей страны, это: ТОО «АбдиИбахим ГлобалФарм», ТОО «Kelun-KazPharm», ТОО «Dolce» (Алматинская область); АО «Химфарм» (Santo) ТОО «Зерде-Фито», (Шымкент); Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел», ТОО «Аврора», ТОО «Cheminnova Alimor Kazpharm», ТОО «Rapid-Alimor Pharm Industries», ТОО «Dosfarm» (Алматы).

Непосредственно производство лекарств составило 37,9 млрд тг (6,55 млрд рублей), реальный рост составил 50,4% по сравнению с прошлым годом. Наибольший объём производства пришёлся на Шымкент (11,4 млрд тг — 1,97 млрд рублей).

Прочих фармацевтических препаратов произвели на сумму 2,6 млрд тг (449 млн рублей), здесь рост составил 30,2%.

В мае 2020 года фармацевтические препараты подорожали на 6,9% по сравнению с маем 2019 года. Среди препаратов значительно выросли в цене антисептические средства (на 16,9%), жаропонижающие (на 8,5%), для лечения заболеваний почек (на 7,4%) и антибиотики (на 7,3%).

gmpnews