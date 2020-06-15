FDA обновила информацию по содержанию примеси нитрозамина в метформине

Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (Food and Drug Administration — FDA) обновила информацию о добровольном отзыве с рынка пятью компаниями препаратов метформина пролонгированного действия из-за обнаружения в некоторых сериях примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA).

Напомним, что NDMA является распространенным канцерогеном, содержащимся в воде и пищевых продуктах, включая копченое и жареное мясо, молочные продукты и овощи. Каждый человек тем или иным способом подвергается определенному уровню воздействия NDMA. По мнению FDA, допустимый предел потребления NDMA в лекарственных формах составляет 96 нанограмм (0,096 микрограмм) в день. Регулятор не ожидает, что нитрозамины могут причинить вред при приеме внутрь на допустимом уровне или ниже предельного даже в течение длительного периода времени, однако нитрозаминовые примеси могут повышать риск развития рака, если люди подвергаются их воздействию на уровне выше допустимого в течение длительного периода времени.

В официальном сообщении FDA назвала компании и серии препаратов, которые будут отозваны с рынка США:

Apotex – все серии

– все серии Amneal – все серии

– все серии Teva (под маркой Actavis) – 14 серий

(под маркой Actavis) – 14 серий Marksans (под маркой Time-Cap) – одна серия

(под маркой Time-Cap) – одна серия Lupin – одна серия

В ведомстве указали, что пациенты, принимающие отозванный метформин, должны продолжать принимать его, пока врач не предоставит замену или другой вариант лечения. Пациентам с сахарным диабетом 2 типа может быть опасно прекращать прием метформина без предварительной консультации с врачом. FDA рекомендует, чтобы медицинские работники продолжали назначать метформин, когда это клинически целесообразно.

Тестирование FDA не выявило наличия NDMA в препаратах метформина с немедленным высвобождением, который является наиболее часто назначаемой формой метформина.

FDA обновила результаты своих лабораторных испытаний, указав уровни NDMA в сериях препаратов. Помимо этого, опубликован второй метод испытаний с помощью жидкостной хроматографии – электрораспылительной ионизации – масс-спектрометрии с высоким разрешением (LC-ESI-HRMS), что даст возможность регуляторам и промышленности обнаружить восемь различных примесей нитрозамина в субстанциях и готовых препаратах метформина.

FDA обращается ко всем компаниям, производящим метформин пролонгированного действия, оценить риск того, что их продукт может содержать высокое значение NDMA и провести тестирование каждой серии перед выпуском на рынок. Если тестирование показывает, что NDMA превышает допустимый уровень потребления, то компании должны проинформировать FDA и не выпускать данную серию на рынок.

gmpnews