«Синтез» запустил в Кургане производство препарата для лечения COVID-19

ОАО «Синтез» расширило мощности по производству препарата «Гидроксихлорохин», рекомендованного Минздравом России в протоколах лечения коронавирусной инфекции.

ОАО «Синтез» (входит в АФК «Система», акционером также является «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) расширило мощности по производству препарата «Гидроксихлорохин», рекомендованного Минздравом России в протоколах лечения коронавирусной инфекции. Теперь препарат может производиться как на площадке ЗАО «Биоком» (дочерняя компания ОАО «Синтез», владеет регистрационным удостоверением на препарат) в Ставрополе, так и на заводе самого «Синтеза» в Кургане. Об этом говорится в сообщении компании «Синтез».

Суммарно эти два завода могут выпускать до 300 тыс. упаковок «Гидроксихлорохина» в неделю. При этом «Биоком», который в апреле-мае 2020 года выпускал преимущественно этот препарат, сможет возобновить выпуск других лекарств по графику.

Минздрав включил гидроксихлорохин в схемы лечения COVID-19 в марте. Всего было семь пересмотров документа. В действующей версии рекомендаций противомалярийные гидроксихлорохин и мефлохин остались в схемах лечения и профилактики. Хлорохин исключен из перечня препаратов.

Минздрав учел новые данные, зарубежные исследования и отечественный опыт. Применение препаратов в низких дозах при COVID-19 в ведомстве считают обоснованным.

В мае европейский регулятор приступил к пересмотру данных по безопасности гидроксихлорохина. Это было вызвано эпизодами психоневрологических нарушений у пациентов при лечении COVID-19. Нежелательная реакция наблюдалась при приеме лекарства в высоких дозах.

Между тем FDA объявило 15 июня об отзыве разрешения на применение гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19. Регулятор определил, что риски от применения препаратов превышают пользу. В США противомалярийные препараты были разрешены для терапии больных в условиях стационара.

Фото: ksintez.ru

Елена Сидорова

Елена Воронина

pharmvestnik