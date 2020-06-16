В России начались первые клинические исследования двух вакцин от коронавируса на людях

Разрешения на испытание двух вакцин для профилактики COVID-19 на людях были размещены в реестре клинических исследований Минздрава, обратил внимание «ФВ».

Испытания будут проходить на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Сеченовского университета. Безопасность и иммуногенность вакцины будут изучать у здоровых добровольцев. Вакцину «Гам-КОВИД-Вак» будут вводить 43 участникам, «Гам-КОВИД-Вак Лио» — другим 43 участникам. Препараты представляют собой растворы для внутримышечного введения. Иммуногенность и безопасность препаратов будут изучать в разные сроки введения.

Планируется открытое исследование I-II фазы на добровольцах без группы контроля. При таком дизайне испытаний не предполагается введение плацебо. По данным реестра разрешений Минздрава дата окончания испытаний ‒ декабрь 2020 года.

В апреле Минздрав включил разработку вакцины против COVID-19 в государственное задание НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Оно включает разработку прототипа векторной вакцины для профилактики COVID-19. Работы должны быть проведены в 2020 году.

В середине мая Сбербанк создал новую компанию ООО «Иммунотехнологии». Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает центр им. Н.Ф. Гамалеи.

22 мая директор центра академик РАН Александр Гинцбург рассказал журналистам, что сотрудники этого учреждения проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, опыт оказался успешным.

После этого Ассоциация организаций по клиническим исследованиям выступила с заявлением, что проведение испытаний вакцины сотрудниками НИЦ на себе является грубым нарушением самих основ проведения клинических исследований, российского законодательства и общепризнанных международных норм.

15 июня вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19, анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре.

По ее словам, НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.

Елена Воронина

Елена Сидорова

pharmvestnik