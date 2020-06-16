Европейские страны заплатят AstraZeneca 843 млн долл. за вакцину от коронавируса

Италия, Германия, Франция и Нидерланды согласились уплатить начальную сумму в 750 млн евро (843 млн долл.) за 300 млн доз вакцины против COVID-19, которую в клинических испытаниях исследует британская AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на итальянское министерство здравоохранения.

Со своей стороны Италия заплатит часть в 180 млн евро за 75 млн доз потенциальной вакцины. Также у держав будет возможность впоследствии купить 100 млн доз дополнительно, отметило издание.

Директор Центра координации медицинских оповещений и чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения Испании Фернандо Симон заявил, что Испания скорее всего также присоединится к такому соглашению.

Сейчас AstraZeneca обсуждает поставки потенциальной вакцины против COVID-19 с Россией, Японией, Бразилией и Китаем. Ранее компания обязалась поставить 300 млн доз кандидата в Соединенные Штаты после финансирования на сумму 1,2 млрд долл., а в Великобританию — 100 млн доз.

Также производитель подписал соглашение с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о производстве и дистрибуции 300 млн доз кандидатной вакцины.

Анастасия Теслина

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