Sun Pharma вывела на рынок витаминно-минеральный комплекс для женщин

Портфель компании Sun Pharma в России пополнился новым витаминно-минеральным комплексом для женщин «Митеравел плюс». БАД с формулой Омега-3 (ЭПК+ ДГК) предназначена для беременных, планирующих материнство и кормящих женщин.

«Митеравел плюс» содержит фолиевую кислоту, молибден, селен, йод и другие элементы, направленные на развитие когнитивных способностей малыша и уменьшение рисков во время беременности.

Всего в составе «Митеравел» 11 витаминов, 8 минералов и Омега-3.

Согласно инструкции, БАД принимают из расчета 1 капсула в день во все периоды беременности, подготовки к ней и кормления грудью*.

Также Sun Pharma запустила интернет-ресурс www.Митеравел.рф, который призван помочь будущей маме узнать об основах правильного питания как при подготовке и во время беременности, детально по триместрам, так и при кормлении грудью. На сайте можно поделиться собственным опытом применения «Митеравел» и прочитать отзывы других потребителей.

БАД, не является лекарственным средством.

Свидетельство о регистрации: № RU.77.99.11.003.Е.001430.04.19 от 15.04.2019 г.

* Материал подготовлен на основе информации из листка-вкладыша БАД «Митеравел Плюс».

Источник: Sun Pharma

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