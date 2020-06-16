За производство и оборот лекарств без маркировки установят штрафы

В Кодексе об административных правонарушениях появятся статьи 15.12.1 и 15.12.2, устанавливающие ответственность за оборот товаров без соответствующей маркировки, а также за непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сроков их представления в информационную систему мониторинга. 15 июня соответствующий законопроект был направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Производство, продажа и ввод лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения на них средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, повлекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 5-10 тыс. руб., а на юридических — в 50-100 тыс. руб. с конфискацией предметов правонарушения. При повторном нарушении минимальный размер штрафов будет вдвое выше, а максимальный для юрлиц составит полмиллиона рублей.

Непредоставление сведений или предоставление их с опозданием, не в полном объеме также наказуемо: штраф в 1-10 тыс. руб. для должностных лиц, в 50-100 тыс. для юридических.

Авторы законопроекта уточнили некоторые положения статьи 15.12 КоАП «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке <…>», но ввиду особенностей маркировки лекарственных препаратов для медицинского применения предлагают выделить ответственность за их производство и продажу без нанесения кодов в самостоятельный состав.

Важно, что в целях снижения административного давления на бизнес и во избежание необоснованного привлечения юридических лиц и предпринимателей к ответственности в условиях правовой неопределенности переходного периода, необходимого для адаптации к новым требованиям, предлагается отложить срок вступления в силу новых статей кодекса на шесть месяцев со дня его официального опубликования. Об этом неоднократно просили представители отрасли.

Екатерина Погонцева

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