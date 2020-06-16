Росздравнадзор отказал 4 аптекам в выдаче разрешений на дистанционную торговлю

4 аптечные организации московского региона не смогли получить разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. На 15 июня разрешения получили 12 аптек региона.

Росздравнадзор отказал 4 московским аптекам в выдаче разрешений на дистанционную торговлю. После отказа одна из организаций доработала документацию и подала повторную заявку, следует из пресс-релиза территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Как рассказали «ФВ» в пресс-слубже Росздравнадзора, аптеки не соответствуют ряду необходимых требований. «У двух организаций не было исключительных прав на интернет-сайт, у еще одной нет полного наименования юрлица на сайте, а у четвертой нет ни своей курьерской службы, ни договора со сторонней», — отметили в ведомстве.

Одна из аптек, получив отказ, доработала документацию и подала повторную заявку, следует из пресс-релиза. В конце мая «ФВ» сообщал, что ни одной аптеке не было отказано в получении разрешения.

Согласно постановлению Правительства РФ №697 от 16 мая 2020 года , в случае двукратного привлечения аптечной организации к административной ответственности по статьям 6.33 и 14.42 КоАП РФ Росздравнадзор имеет право отозвать разрешения на розничную торговлю дистанционным способом.

Руслан Мавлиханов

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