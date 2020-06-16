Суд поддержал решение Росздравнадзора о наложении штрафа на аптеку на сумму более 1 млн рублей

Суд поддержал решение Росздравнадзора о привлечении ООО «ВИТАФАРМ» к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 1 млн. 100 тыс. руб.

На основании заявления Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области суд привлек ООО «ВИТАФАРМ» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 1 млн 100 тыс. руб. по ч. 1 ст. 6.33 и по ч. 4 ст. 14.1 КоАП. Об этом сообщила пресс-служба ТО Росздравнадзора.

Организация подала апелляционную жалобу по итогам решения суда первой инстанции о наложении административного штрафа, однако жалоба отклонена судом.

Протоколы об административных правонарушениях составлены Территориальным органом летом прошлого года по итогам совместного выезда с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в аптечный пункт ООО «ВИТАФАРМ» на северо-западе Москвы.

Проверяющие установили факт реализации контрафактных лекарственных препаратов – сотрудник аптечного пункта поштучно отпускал без рецепта препараты, популярные у наркозависимых лиц. Также установлен факт грубых нарушений лицензионных требований, включая хранение просроченных препаратов, нарушение условий хранения препаратов и отсутствие системы их учета.

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