Вакцина BIOCAD от коронавируса может быть готова к концу ноября

По оптимистичному прогнозу вакцина от коронавируса, произведенная компанией BIOCAD, может быть готова в конце ноября-начале декабря.

Вакцина от коронавируса петербургской компании BIOCAD будет готова к концу года. Ориентировочный оптимистичный прогноз – конец ноября-начало декабря. Об этом рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

«Насколько будет эффективно и безопасно, покажут испытания. Я думаю, что широкая общественность с ними будет ознакомлена. Касательно того, чем мы занимаемся, оптимистичный прогноз — конец ноября-начало декабря», – отметил Морозов.

В конце апреля компания сообщила, что стала индустриальным партнером «Вектора» по разработке вакцины от COVID-19.

Согласно соглашению, BIOCAD берет на себя расходы и организационные усилия, связанные с проведением клинических исследований rVSV-вакцины, созданием технологии выпуска препарата и самим производством.

BIOCAD работает и над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса (SARS-CoV-2). Разработки проводятся на основе предыдущих наработок по созданию онковакцин. В конце марта компания согласовала с Минздравом РФ сроки и программы доклинической и первой фазы клинической разработки вакцины против коронавируса. В конце апреля пресс-служба компании сообщила, что начало клинических исследований ожидается в средине июля.

15 июня вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19, анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре.

По ее словам, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, это сентябрь», — цитирует Интерфакс вице-премьера.

НИЦЭМ работает в сотрудничестве с Минобороны России. Клинические испытания проходят в июне-августе.

Лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо института Гамалеи, по словам Голиковой, также является ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

«Вектор» по плану лишь немного отстает от Института Гамалеи: период клинических исследований здесь будет идти до сентября, госрегистрация по плану должна пройти в сентябре, и сразу после этого ожидается запуск вакцины в промышленное производство, пишет Интерфакс.

Институт вакцин и сывороток ФМБА России, отметила Голикова, планирует провести клинические исследования в сентябре-декабре, в октябре-декабре представить регистрационное досье и к декабрю запустить промпроизводство.

Елена Сидорова

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