В США отозвали экстренное разрешение на применение гидроксихлорохина при COVID-19

FDA отзывает экстренное разрешение на применение гидроксихлорохина и хлорохина при COVID-19. Регулятор определил, что риски от их применения превышают пользу.

Регулятор аннулирует экстренное разрешение на применение противомалярийных препаратов при COVID-19, сообщает The New York Times. После изучения имеющихся данных установлено отсутствие преимуществ при назначении гидроксихлорохина и хлорохина: риски превышают пользу. Действующие национальные гайдлайны рекомендуют применять препараты только в рамках клинических испытаний.

Ранее регулятор предупреждал о возможном развитии сердечной артимии при их приеме.

FDA выдало экстренное разрешение на применение противомалярийных лекарств в марте. Оно давало возможность назначения препаратов в стационарах при лечении COVID-19.

Просьба об отзыве экстренного разрешения поступила от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), подразделения Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS).

В России гидроксихлорохин и мефлохин по-прежнему входят в схемы лечения и профилактики нового коронавируса, препарат хлорохин исключен из перечня препаратов для COVID-19. В седьмой версии рекомендаций от 3 июня учтены новые данные, зарубежные исследования и отечественный опыт. Применение гидроксихлорохина при COVID-19 Минздрав считает обоснованным.

Елена Воронина

pharmvestnik